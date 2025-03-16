DHA

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı..

Sabaha karşı 05.30 sıralarında :Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Şinasi Sokak'ta devam eden inşaat çalışmasının yanındaki 6 katlı binanın bahçesinde çökme yaşandı..

Henüz bilinmeyen bir sebeple, binanın zemin katındaki anaokulunun bahçe olarak kullandığı kısımdan, inşaat alanına doğru toprak kayması meydana geldi.

BAHÇE TAMAMEN ÇÖKTÜ, BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Anaokulunun bahçe kısmı tamamen çöktü, binada ise çatlaklar oluştu. Durumu fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarak ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin incelemelerinde, binanın tahliye edilmesine gerek olmadığına karar verildi.

"BIRAKTILAR GİTTİLER"

Bina sakinlerinden Fatih Gencal, "Belediye ekipleri, polis sabah saatlerinde geldi, baktılar, hepsi gittiler. Durumu görüyorsunuz kimse ilgilenmiyor. Şu şekilde bıraktılar gittiler. Hiç kimse, hiçbir şey yapmadı. Sabah ezandan sonra oldu. Deprem oluyor gibi hissettik. İlk başta babam aşağı indi. Anlattılar yapacaklarını, ama herkes gitti" şeklinde konuştu.

"DEPREM OLUYOR DİYE UYANDIK"

Bina sakinlerinden Müjde Çiçek ise, "Biz sabah saatlerinde uyandık zaten. Eşim uyandırdı beni, 'Kalk deprem oluyor' dedi. Ben de çocukların yanına gittim. Kalktıktan sonra eşim, 'Yok, duvar çökmüş' dedi. Eşimle aşağı inemedik, gece geç saat diye. Sabah geldik, baktık duvar çökmüş. Zabıtalar geldiler buraya. Hiçbir şey yapmadılar. Adam bize dedi ki, 'Ben buraya duvar öreceğim. Sağlam olacak' dedi. Buraya çimento döktüler gittiler" dedi.