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İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.