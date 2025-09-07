İstanbul'da aileler, Gazze için bir arada

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Türkiye'de vatandaşlar ise İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'ye destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda da "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" programı düzenlendi.

Fatih Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül, dernek yetkilileri ile vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.

ELLER GAZZE İÇİN SEMAYA AÇILDI

Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, okulların açılması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler ve katliamların son bulması için dua edildi.

Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, çocuklar için din eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

"GÜZEL AHLAKLI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMELİYİZ"

Ülkede anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyon öğrenci olduğunu belirten Erbaş, "Öğrenci nüfusumuzun 100 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet.

Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Erbaş, Filistin'de İsrail'in düzenlediği saldırılara da değinerek, yaşanan zulmün bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

"SİYONİST İŞGALCİLER SOYKIRIM YAPIYOR"

İsrail’in dünyanın gözü önünde soykırım düzenlediğine işaret eden Erbaş, şöyle devam etti: