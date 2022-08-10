İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapıldı

Mahalle gezisine çıkan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Partili belediyelerde çalışan işçilere müjdeyi verdi. Kabaktepe, “Yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında AK Partili belediye başkanları, Sarıyer'de vatandaşlarla buluştu.

Mahalle ziyaretleri öncesi açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye şirketlerinde çalışan işçilere yüzde 80 zam yapıldığı söyledi.

1 Temmuz’dan itibaren geçerli yüzde 80 zam

Kabaktepe, “Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamamasına rağmen iş yerlerimizde çalışan işçi kardeşlerimizin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde MİKSEN’in teklifi doğrultusunda belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022’den geçerli olmak üzere 30 Haziran 2022’deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.” dedi.

Mahalleler ziyaret edildi

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı binası önüne gelen belediye başkanları daha sonra mahalleleri ziyaret etti.