Beylikdüzü-Tüyap yolu arasında trafikte kalan bir vatandaş, görüntüleri cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde uzun kuyruklar oluşturan araçlar ekrana yansıdı.

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un bir çok bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar yolda kaldı.

Yollardaki buzlanma sebebiyle, trafik kazalarında artış yaşandı, araçlar trafikte adım atamaz oldu.

"İNSANLAR PERİŞAN"

İstanbul'da kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kalan bir vatandaş o görüntleri cep telefonu kamerasına kaydetti. Kaydı yapan vatandaş, "Saat 23:37, Beylikdüzü-Tüyap arası araçlar kalmış durumda, insanlar perişan. Bir adım ilerlemiyor yol." dedi.

İstanbul'da araçlar yolda kaldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu - Video