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Haber Merkezi

Türkiye'de yabancı uyruklulara, özellikle de Araplara yönelik çirkin davranışlara bir yenisi daha eklendi.

Çirkin olay İstanbul'da bir metroda yaşandı.

Eşiyle birlikte metroya binen Arap turist kapı girişinde oturan bir şahıs tarafından taciz edildi.

METRODA ARAP TURİSTE ZORBALIK

Turiste Türkçe bilip bilmediğini soran şahıs, olumsuz yanıt alınca saldırganlaştı.

El kol hareketleri ile sesini yükselten, küfür etmeye başlayan saldırgan turistin şapkasına vurarak üzerine yürüdü.

Küfürler savurarak "Burası Türkiye" diye bağıran saldırgan bir anda vagonda tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

DİĞER YOLCULAR TEPKİ GÖSTERİP DIŞARI ATTI

Bu sırada saldırganla turistlerin arasında oturan ve turistlerin misafiri olduğunu belirten yolcu saldırgana tepki gösterdi.

Yaptığı zorbalığa destek bulamayan saldırgan diğer yolcuların da tepki göstermesiyle ilk durakta dışarı atıldı.

O anlar kameralara yansırken yaşananlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.