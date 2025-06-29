İstanbul’da baraj alarmı: Su seviyesi her geçen gün düşüyor

Megakent'te barajlar korkutuyor...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul genelinde barajlardaki su seviyesi, son günlerde düşüş eğilimini sürdürüyor.

YÜZDE 66'YA GERİLEDİ

Dün itibarıyla yüzde 66,96 olan ortalama doluluk oranı, bugün yüzde 66,62 seviyesine geriledi.

Yetkililer, yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların yetersiz olması nedeniyle su kaynaklarındaki seviyenin giderek düştüğünü belirtirken, bu durum İstanbul'un su temini açısından dikkatle izleniyor.

NİSAN AYINA GÖRE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

22 Nisan 2025 tarihinde yüzde 82,93 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, aradan geçen yaklaşık iki ayda 16 puandan fazla azalarak bugünkü oran olan yüzde 66,62’ye gerilemiş durumda.

Barajlardaki su seviyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte günlük kullanımın yükselmesi ve yağışların azalması gibi etkenlerden dolayı kademeli olarak düşmeye devam ediyor.

EN DÜŞÜK SEVİYE ISTRANCALAR’DA

İSKİ verilerine göre, 29 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’daki barajlarda kaydedilen doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı: Yüzde 49,81

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 61,58

Darlık Barajı: Yüzde 72,15

Elmalı Barajı: Yüzde 81,5

Istrancalar Barajı: Yüzde 23,46

Kazandere Barajı: Yüzde 64,95

Pabuçdere Barajı: Yüzde 65,7

Sazlıdere Barajı: Yüzde 51,52

Terkos Barajı: Yüzde 69,49

Ömerli Barajı: Yüzde 73,3

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 81,5 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviyenin ise yüzde 23,46 ile Istrancalar Barajı’nda olduğu görüldü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan biri olan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 73,3, Terkos Barajı’nda ise yüzde 69,49 olarak kaydedildi.