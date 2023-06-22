İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi gün gün düşüyor İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları da düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45,42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75,62 olarak kayıtlara geçmişti.

DHA

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45,42 olarak ölçüldü.

Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75,62 olarak kayıtlara geçmişti.

İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74,92, 2020 yılında ise yüzde 64,71'di.

Alibeyköy Barajı alarm veriyor

İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajı da bu durumdan nasibini aldı.

Kurak geçek kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 25,62 olarak ölçüldü.

Keçiler ve koyunlar otluyor

Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.

İki baraj adeta kurudu

İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,62 olarak ölçülürken, Papuçdere Barajı'nda su seviyesi 3,35 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un en önemli barajlarından Ömerli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 76,7 oldu.

İşte İstanbul'daki barajlarda son durum

Alibeyköy yüzde 25,62

Büyükçekmece yüzde 28,92

Darlık yüzde 62,01

Elmalı yüzde 38,11

Istrancalar yüzde 28,9

Kazandere yüzde 3,62

Ömerli yüzde 76,7

Pabuçdere yüzde 3,35

Sazlıdere yüzde 29,38

Terkos yüzde 37,89