İstanbul'da barajlarda kuraklık! Su seviyesi yüzde 32.38 seviyelerine geriledi Kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerine gerilerken son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.

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İHA

Son yıllarda İstanbul'da artan kuraklık sorunu, kent sakinlerini ve yetkilileri endişelendiriyor...

Yağışların azalması, sıcak havalar ve iklim değişikliklerinin etkileri, kuraklık sorununun derinleşmesine neden oldu.

Kentteki barajlardaki su seviyelerinin düşmesi, içme suyu temini ve sulama suyu ihtiyacını tehlikeye soktu.

Kuraklık nedeniyle tarım alanları, yeşil alanlar ve ormanlar da olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Su seviyesi geçen senenin yarısına düştü

Kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son olarak yüzde 32.38 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi.

Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.

Barajlar çöp doldu

Öte yandan havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi.

Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü.

Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.