İstanbul'da bazı metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

Bugün Türkiye'de seçim gündemi ile ilgili ulaşımda bazı ayarlamalar yapıldı.
Metro İstanbul, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle saatlerinde düzenlemeye gitti.
Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu.
Pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı sefer saatleri 02.00'ye uzatıldı
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçimler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.
Saat 02.00'ye kadar açık olacak metro hatları
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı