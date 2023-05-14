İstanbul'da bazı metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
ensonhaber.com

Bugün Türkiye'de seçim gündemi ile ilgili ulaşımda bazı ayarlamalar yapıldı.

İstanbul, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle saatlerinde düzenlemeye gitti.

Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı sefer saatleri 02.00'ye uzatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçimler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

İstanbul'da metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldı

Saat 02.00'ye kadar açık olacak metro hatları

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı

M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı

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