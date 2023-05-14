İstanbul'da bazı metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı Bugün saat 08.00'de oy kullanma işlemleri başladı. İşlemler saat 17.00'de sonra erecek. Oy verme işlemelerinden sonra sayıma geçilecek. Bu nedenle İstanbul'da metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

ensonhaber.com Bugün Türkiye'de seçim gündemi ile ilgili ulaşımda bazı ayarlamalar yapıldı. Metro İstanbul, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle saatlerinde düzenlemeye gitti. Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu. Pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı sefer saatleri 02.00'ye uzatıldı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçimler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Saat 02.00'ye kadar açık olacak metro hatları M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı Gözden Kaçmasın Seçim günü geldi: Türkiye bugün sandık başına gidiyor Haberin Detayları