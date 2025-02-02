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AA & Ensonhaber

İstanbullunun çilesi büyüyerek devam ediyor.

Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Beşiktaş ilçesinde sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

VATANDAŞI İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜ

Sahile gelen vatandaşlar oluşan kirliliğe karşı yetkililerin önlem almasını istedi.

Vatandaşlar denizlerin temizliğinin önemine işaret ederek bu görüntünün İstanbul'a ve Boğaz'a yakışmadığını dile getirdi.

Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.