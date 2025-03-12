İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın arka cephesindeki bahçe duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Gürültünün ardından korkuyla evlerinden çıkan bina sakinleri durumu belediye ekiplerine haber verdi.

1232 YILINA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, kısmen çöken duvarın molozlarının arasında 1232 yılına ait olduğu değerlendirilen mezar taşını buldu.

İlk incelemeyi olay yerinde yapan ekipler, mezar taşını detaylı incelemenin yapılması için bulunduğu yerden aldı.

"BELEDİYEYE HABER VERDİK"

"TARİHİ YERLEŞİM YERLERİNDE MEZARLARIN BULUNMASI ÇOK NORMAL"

Gün yüzüne çıkan mezar taşı ilgili değerlendirmede bulunan Tarihçi Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş, şöyle konuştu:

Fatih Sultan Mehmet zamanında Akşemsettin Mahallesine yerleşim başlamış. Bölge daha sonra 2'nci Beyazıt zamanında vakıf olarak tescil edilmiş, kullanılmış ve ilan edilmiş. Burada bir mezar taşı bulunuyorsa burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz.



Çünkü o dönemde bu alanlar olduğu gibi mezarlık, tarihi noktalar çünkü. Bu mezarın üstünde de yazılan yazıya baktığımda; 'Hasan Usta'nın oğlu Muhammed Şakir ruhuna Fatiha' diyor. Kişinin kahvecinin oğlu olduğu yazılı. Üzerindeki sayılar, 1232 yılına işaret ediyor.



Bu bölgede 1957-58'ler, o tarihlerde Adnan Menderes zamanında büyük bir yapılaşma oldu. Büyük meydan arazileri açıldı ve çalışmalar yapıldı. Muhtemeldir ki o dönemde de yapılmış olabilir. Bir tık öncesine de işaret etmiş olabilir ama burada mezarlıkların bulunması çok normal.



Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde bu hem ticaret aksı hem yerleşim noktası, hem de padişahlığın en önemli rotası burası. O yüzden buradaki mezarlıklar beni şaşırtmadı açıkçası.