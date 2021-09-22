İstanbul'da bir binanın çatı katı küle döndü

Eyüpsultan ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürebildi. Olay sonrası maddi hasarlar oluştu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın etrafa korku saçtı.

5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar ve apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BİNADA MADDİ HASARLAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Şişli’den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan çatı yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangında binada maddi hasarlar oluştururken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

"BİR ADAMIN ÇIĞLIĞINDAN SONRA DIŞARI ÇIKTIK"

Yangının çıktığı binanın yanındaki binada ikamet eden Hüseyin Demirok, “Bir tane adam çığlık attı biz onun sesine çıktık dışarı kimse yoktu burada. Baktık yanıyor milleti uyandırmaya başladık. Tabi evden çıkmayanda oldu. Camlar patladı büyük ihtimalle aşağı bir şeyler düştü. Çünkü apartmanın arkası da var yaralı yok” dedi.

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