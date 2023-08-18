Bu da olmaz dedirten görüntüler İstanbul'da kayda geçti.
Trafik magandaları insanların can sağlığını tehlikeye attığı gibi bu sefer de farklı bir olayla karşımıza çıktı.
İstanbul'un önemli ana arterlerinden biri olan Basın Ekspres Yolu'nda, siren ve çakarları açık şekilde hasta taşıyan bir ambulansla bir sürücü arasında ilginç bir olay yaşandı.
Ambulansın önünü kesti
Ambulansın içinde hasta olmadığını düşünen bir şahıs, ambulansın önünü kestikten sonra içine bakmak istedi.
Bakmasına izin verilmedi
Ambulansın içini incelemek isteyen vatandaşın ısrarına karşılık, ambulansın içinde hasta olduğunu belirten sağlık çalışanları, hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşa izin vermedi.
Israrına devam etti
Sağlık çalışanlarının bu tutumu üzerine şahsın ısrarı devam etti ve olay yerinde gergin anlar yaşandı.
Sağlık müdürünü aradığını iddia eden şahıs, sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ederken trafik akışının da aksamasına neden oldu.
O anlar kameralara yansıdı
O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.