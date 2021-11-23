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- İstanbul'da çalınan bisikletler Anadolu'da satılıyor
İstanbul'da çalınan bisikletler Anadolu'da satılıyor
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 06:43
- Güncelleme : 23.11.2021 - 06:51
Koronavirüsle beraber önemi ve talebi artan artan bisikletler hedef haline geldi.
Birçok avantajıyla insanlar tarafından ilgi odağı olan bisikletlerde, son dönemlerde hırsızlık vakalarının arttığı görüldü.
ÖZELLİKLE PİYASA DEĞERİ PAHALI BİSİKLETLER HEDEF HALİNE GELDİ
Özellikle piyasa değeri pahalı olan bisikletlere yönelik hırsızlık olaylarındaki artışa dikkat çekildi.
Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyet güçlerinden yardım istediği aktarılırken, insanların da duyarlı olması istendi.
Bisikletlerin kendileri için önemli bir ulaşım aracı olduğunu ifade edenler, hırsızların kendilerini maddi, manevi zora soktuğunu da belirtti.
TAMİRCİLERİN DE İÇİNDE OLDUĞU HIRSIZLIK AĞI OLDUĞU SÖYLENDİ
Ayrıca şehir merkezlerinden çalınan bisikletlerin, hırsızlar tarafından Anadolu'da satıldığı belirtildi.
Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre, Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bazı tamircilerin de içinde olduğu bir hırsızlık ağı kurulduğunu söyledi.