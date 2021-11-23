İstanbul'da çalınan bisikletler Anadolu'da satılıyor

Önemli bir ulaşım aracı olan bisikletlerin, şehir merkezlerinden çalınıp Anadolu'da satıldığı öne sürüldü. Yaşanan olaylarda mağdur olanlar, insanların duyarlı olmasını istedi.

Koronavirüsle beraber önemi ve talebi artan artan bisikletler hedef haline geldi.

Birçok avantajıyla insanlar tarafından ilgi odağı olan bisikletlerde, son dönemlerde hırsızlık vakalarının arttığı görüldü.

ÖZELLİKLE PİYASA DEĞERİ PAHALI BİSİKLETLER HEDEF HALİNE GELDİ

Özellikle piyasa değeri pahalı olan bisikletlere yönelik hırsızlık olaylarındaki artışa dikkat çekildi.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyet güçlerinden yardım istediği aktarılırken, insanların da duyarlı olması istendi.

Bisikletlerin kendileri için önemli bir ulaşım aracı olduğunu ifade edenler, hırsızların kendilerini maddi, manevi zora soktuğunu da belirtti.

TAMİRCİLERİN DE İÇİNDE OLDUĞU HIRSIZLIK AĞI OLDUĞU SÖYLENDİ

Ayrıca şehir merkezlerinden çalınan bisikletlerin, hırsızlar tarafından Anadolu'da satıldığı belirtildi.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre, Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bazı tamircilerin de içinde olduğu bir hırsızlık ağı kurulduğunu söyledi.