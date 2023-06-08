İstanbul'da çetelere silah satan şebeke çökertildi İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan ve irili ufaklı sokak çeteleri ile suç örgütlerine silah satan bir şebeke çökertildi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suikast silahından ağır makinalı tüfeğe, uzun namlulu otomatik silahtan tabancalara kadar çok sayıda silah ele geçirildi.

İHA

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan bir şebekeyi tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen silah atölyelerine, çeşitli adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada suikast silahına kadar bulundu

Yasadışı silah ticareti yapan bu kişilerin ikamet adresleri, araçları ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 ağır makinalı otomatik silah, 3 uzun namlulu otomatik tüfek, 6 kısa namlulu otomatik tabanca, bir kısmı kurusıkıdan bozma 52 ruhsatsız tabanca, 1 araç kumandası görünümlü suikast tabancası, bir pompalı tüfek, bu silahlara ait 110 şarjör ve çeşitli çapta 95 mermi ele geçirildi.

Yakalanan 12 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

5 kişi tutuklandı

Silah kaçakçıları, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu, 7 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Öte yandan silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon, polis kameralarına da yansıdı.