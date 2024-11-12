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Haber Merkezi

İstanbul'da CHP'li belediyelerde grev krizi sürüyor...

CHP'li belediyelerde işçiler, paralarını alamamaktan şikayetçi.

Anadolu Yakası'nda bulunan 4 ilçede görevli belediye işçilerinin, sendikalarla belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden istedikleri sonucu almamaları üzerine başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor.

İLK GREV KARTAL'DA BAŞLADI

İlk olarak belediyelerde grev dalgası Kartal'la başladı.

Geçtiğimiz hafta başlayan grevden sonra mahallelerde çöpler toplanamadı.

Çöplerin; sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü.

ÇÖPLER SOKAKLARDA KALDI

Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı.

İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla tasnif etti.

VATANDAŞLAR BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Kartal'da işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöplere vatandaş tepki gösterdi.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı eylem devam ediyor.

Bu nedenle toplanmayan çöpler sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında birikti.

Vatandaşlar, etraftaki kötü kokuya ve hijyenik olmayan duruma tepki gösterdi.

SENDİKA İLE CHP ANLAŞTI

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.

Bunun üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini söyledi.

İşçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

MALTEPE'DE DE İŞÇİLER GREV KARARI ALDI

Dün akşam ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Geçtiğimiz akşam alınan grev kararının ardından ilçede çöplerin toplanmadığı ve çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle özellikle halk pazarlarının kurulduğu sokaklarda ve konteynerlerde çöp yığınları oluştu.

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"İŞÇİLERİN GREVDE OLMASI HALKI İLGİLENDİRMEZ, BU BELEDİYENİN GÖREVİDİR"

Vatandaşlar toplanmayan çöplerden ve oluşan kokudan şikayetçi oldu.

Halk pazarının kurulduğu çevrede oturan ve çöplerden rahatsız olan Tarkan Kesin şu ifadeleri kullandı:

Maltepe'de her sene tekrarı olan bir rezalet. Belediyenin bu konu üzerine eğilmesi gerekiyor. Bu şekilde olmaması lazım. İnsanlar bunu hak etmiyorlar, Pazar, dün kuruldu. Bu pislik 2 haftadır devam ediyor. Çöpler toplanmıyor. Bunun bir hizmet olduğunu düşünmüyorum. İşçilerin grevde olup olmaması halkı ilgilendirmez. Bu belediyenin görevidir. Belediyenin görevi halkı refaha kavuşturmaktır. Biz burada sitede oturuyoruz. Görüntü olarak da hoş değil. Rezalet bir durum. Seçim bunun için yapılıyor. Belediyeciliğin insanlara hizmet için olması gerekiyor.

ATAŞEHİR'DE DE GREV YAPTILAR

Ekim ayının sonuna doğru Ataşehir ilçesinde de DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Ataşehir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

Kartal'ın ardından Ataşehir'de de grev kararı almak zorunda kaldıklarını dile getiren Değirmenci, "İstanbul'da Kartal, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer belediyelerindeki tüm işçi arkadaşlarımız bu mücadelede el ele, kol kola, yan yana yürüyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Grev kararını asıp işimize döneceğiz. 6 Kasım'a kadar görüşmelerini talep ediyoruz, işvereni de masaya davet ediyoruz." dedi.

GREV BİTİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta içinde Ataşehir Belediyesi işçilerini temsil eden sendika ile Ataşehir Belediyesi arasında süren Toplu Sözleşme Görüşmelerinin olumlu sonuçlanması üzerine grev bitirildi.

YÜZDE 57,23 ZAM ALDILAR

Buna göre Ataşehir Belediyesi işçilerinin en düşük günlük brüt ücret 1.460 olarak belirlenirken, zam oranı yüzde 57,23 olarak uygulandı.

Toplamda yan haklar dahil net olarak işçilerin 48.756,86 TL maaş almaları noktasında anlaşma sağlandı.

KADIKÖY'DE DE GREV 19 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz hafta 4 aydır TİS görüşmelerinde ücret talepleri karşılanmayan Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararını belediye binasına astı.

“Kadıköy işçisi geçinemiyor” diyerek Kadıköy Belediyesi binası bahçesini dolduran Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler, anlaşma sağlanamaması halinde 19 Kasım’da greve çıkacaklarını duyurdu.

"DİĞER BELEDİYE İŞÇİLERİYLE EL ELE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kadıköy işçileri, İstanbul’daki Kartal, Ataşehir ve Maltepe belediyelerindeki işçilerle dayanışma içinde olacaklarını belirterek, bu mücadelenin bütün işçi sınıfının mücadelesi olduğunu ifade ettiler.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞMASI BEKLENİYOR

Kadıköy'de işçilerin 19 Kasım'da greve başlamaları durumunda ise Kartal ve Maltepe'de oluşan çöp dağlarının bu ilçede de oluşması bekleniyor.