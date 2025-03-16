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DHA

İstanbul Avcılar'da bir camide teravih namazı kılınırken kadınlar bölümünde oyun oynayan çocuklar, bacaklarından rahatsız olduğu için oturarak namaz kılan bir kadının taburesini aldı.

Namaz sırasında kontrol etmeden tabureye oturmak isteyen yaşlı kadın, düşerek yaralandı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine camiye Acil Sağlık ekibi geldi.

İlk kontrolleri yapılan yaşlı kadın, sedye ile camiden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.