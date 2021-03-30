İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı?

İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları duyurdu. Peki, vaka sayısı artan İstanbul’da cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mart'ta yapılan Kabine toplantısının ardından düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırılan illerin yer aldığı risk haritası paylaşılmış ve yeni normalleşme sürecine girilmişti.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında ise yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayı ve artan vaka sayıları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Vaka sayılarının bir hayli artış gösterdiği İstanbul'un akıbeti merak konusu oldu. Vatandaşlar, 'İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İşte, detaylar..

İSTANBUL'DA CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Yeni haritaya göre, 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi ve böylece kırmızı renkli il sayısı 58'e yükseldi.

Türkiye’nin %80'ini içeren kısmın çok yüksek riskli kategoride yer alması, yeni tedbirleri de beraberinde getirdi.

Bu kapsamda; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması, Cumartesi ve Pazar günü olarak uygulanacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER

İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.