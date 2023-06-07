İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor. Son olarak Megakent'te yapılan operasyonda 9 kişi yakayı ele verdi.

ensonhaber.com

Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan araştırmalarda örgütle iletişim halinde olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon için harekete geçildi.

9 gözaltı

Emniyet güçleri, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, DEAŞ’la temasta bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütsel malzemeler bulundu

Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda örgütsel içerikli doküman ve bilgisayar, cep telefonu ile hafıza kartı gibi çeşitli dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şubeye götürüldü.