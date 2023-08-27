İstanbul'da dilenci operasyonu: 225'i çocuk 2 bin 127 şahıs yakalandı İstanbul Valiliği koordinasyonunda kent genelinde dilencilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, 7-25 Ağustos tarihlerinde 225'i çocuk olmak üzere toplam 2 bin 127 dilenci yakalandı.

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AA

İstanbul Valisi Davut Gül, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda dilendirilen, istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini istemişti.

Vali Gül, İstanbul'da dilenciliğin tamamen ortadan kaldırılacağı mesajını da net bir şekilde vurgulamıştı.

İstanbul'da dilenci avı: 39 ilçede eş zamanlı uygulama

Geçtiğimiz gün ise kent genelinde sokaklarda dilencilik yapan şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

39 ilçede eş zamanlı yapılan çalışmalarda 39 çocuk ve 189 yetişkin dilenci yakalandı.

Çocukları dilendirenler hakkında işlem başlatıldı

Yakalananlardan 195'ine yönelik idari işlem yapıldı, 8'i hakkında da "çocuğun dilendirilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haklarında idari işlem yapılan 195 kişiye toplam 118 bin 513 lira idari para cezası kesildi.

1 milyon 193 bin 342 TL ceza kesildi

Kent genelinde 7-25 Ağustos tarihlerindeki uygulamalarda 1902'si yetişkin, 225'i çocuk olmak üzere toplam 2 bin 127 dilenci yakalandı, bunlardan 57'si çocuk olmak üzere 1954'ü hakkında idari işlem yapıldı.

Haklarında idari işlem yapılan dilencilere Kabahatler Kanunu'nun 33. ve 37. maddeleri gereğince toplam 1 milyon 193 bin 342 lira idari para cezası kesildi, bu kişilerden 28'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve mükerrer dilendiği tespit edilen 322 yetişkin için haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi adına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirimde bulunuldu.