İstanbul'da drone destekli uygulama: Kırmızı ışık ihlali denetlendi Şişli ilçesinde drone desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplamda 47 bin 243 lira ceza verildi.

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AA

Yurt genelinde trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Kural ihlali yapan, kazaya davetiye çıkaran sürücüler ekiplerden kaçamıyor.

Bu kapsamda bir uygulama da İstanbul'da gerçekleştirildi.

Havadan ve karadan destek

Araç trafiğinin yoğun olduğu Şişli bölgesinde yapılan uygulamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri destek verdi.

Havadan drone destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

Ceza yağdı

Kırmızı ışıkta durmayan 7 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, emniyet kemeri ve kask takmayan, trafik işaretleri ve levhalarına uymayan, sınıfına uygun sürücü belgesiyle araç kullanan, sürücü belgesini yanında bulundurmayan, plakasız araç kullanan sürücülere toplamda 47 bin 243 lira ceza verildi.

Uygulamada, iki motosiklet de trafikten men edildi.