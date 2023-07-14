İstanbul'da düzensiz göçmen hareketliliği! 105 kişi yakalandı Kentte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarının üzerine harekete geçti. 105 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçakçılık yapan 5 kişi de tutuklandı.

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Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

Güvenlik göçleri hem yasa dışı yollarla ülkeye girenleri tespit ediyor hem de bu organizasyonu yapan kaçakçıları yakalıyor.

Tespit edilen göçmenler ise sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı

Son olarak İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapılacağını bilgisi edindi.

Bu çerçevede yapılan takibin ardından belirlenen kamyon ve kamyonetler Çekmeköy ve Çatalca'da durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçakçılık yapan 5 kişi tutuklandı

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli de gözaltına alınıp adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.