İstanbul'da eski eşinden şiddet gördü, yardım bekliyor

Bakırköy’de eski Eşi Tarık K. tarafından darp ve tehdit edilen Rüya K. suç duyurusunda bulundu. Mağdur kadın şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi.

İstanbul Bakırköy’de eski Eşi Tarık K. tarafından darp ve tehdit edilen Rüya K. suç duyurusunda bulundu.

"KENDİSİNİ POLİS GİBİ GÖSTERİYOR"

Mağdur kadın şüphelinin hala yakalanmadığını söyleyerek “Kendisini polis gibi gösteriyor artık şiddetin bitmesini istiyorum, korkuyorum” dedi.

"4 AYLIK SÜREÇTE SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜM"

Mağdur kadın, şüpheli Tarık K. ile 4 aylık bir evlilik sürecinin ardından boşandığını söyleyerek “Ben bu 4 aylık süreçte sürekli şiddet gördüm. Boşandığım günden beri uzaklaştırma kararı var ama karşı tarafı yıldırmıyor. Evimin önüne geliyor. Arabamı paramparça etti. Araç tamir edilir ama evimi bastı. Beni darp etti. Sosyal medyadaki paylaştığım o darp fotoğraflarının üzerinden 3 hafta bile geçmedi. Kapımın önüne gelip evime silahla ateş etti. Artık şiddetin bitmesini istiyorum ve korkuyorum. Bunlar seni öldüreceğim anlamına geliyor. Zaten bana attığı mesajlarda da tehdit ediyor. Gerçek polisler eminim ki bunun kadar kimlik kullanmıyorlar” dedi.

Öte yandan emniyet güçleri tarafından şüpheli Tarık K.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.