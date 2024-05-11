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İstanbul'da eski öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürünün son görüntüleri

İstanbul'da eski öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürünün son görüntüleri Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.