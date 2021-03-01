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İstanbul'da fabrikada patlama
Arnavutköy'de bir fabrikadaki yağ kazanının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 01.03.2021 - 10:01
- Güncelleme : 01.03.2021 - 10:29
İstanbul Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı.
Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı.
İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.
İstanbul'da fabrikada patlama VİDEO