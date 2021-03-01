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    İstanbul'da fabrikada patlama

    Arnavutköy'de bir fabrikadaki yağ kazanının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 10:29
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    İstanbul'da fabrikada patlama

    İstanbul Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı.

    Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı.

    İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

    Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.

    İstanbul'da fabrikada patlama VİDEO

    İstanbul da fabrikada patlama #1

    İstanbul da fabrikada patlama #2

    İstanbul da fabrikada patlama #3

    İstanbul da fabrikada patlama #4

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