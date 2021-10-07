FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 20 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

HÜCRE EVLERİNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

20 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon sonucu, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı VİDEO