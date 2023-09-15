İstanbul'da gıda denetimi: 87 milyon lira ceza kesildi Ataşehir'de katıldığı denetimin ardından konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "2023 yılı başından itibaren 153 bin 500 gıda denetimi yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 3 bin 308 işletmeye toplam 87 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı" dedi.

DHA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ataşehir'de gıda güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve görevli personel katıldı.

Ekiplerce kasap, şarküteri, bakkal, market, fırın gibi satış yerlerinde gıda güvenliğine yönelik denetim yapıldı.

Yıl boyunca devam eden denetimlere ilaveten 3 hafta boyunca görevliler tarafından gıda güvenirliliğin sağlanması, gıdalarda taklidin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması gibi konularda çalışmalar artırıldı.

Kontrolde dikkat edilen hususlara değinildi

Ataşehir'de kasap denetiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaca, denetimlerde dikkat ettikleri hususları anlattı.

Karaca, denetledikleri kasap şarküterinde karkas et bulunuyorsa mühür kontrolü yaptıklarını ifade ederek, "Mühür ne demek? Hayvanın bizim bakanlığımızca onaylı bir mezbahane de kesilip veteriner sağlık raporuyla geldiğini, veteriner hekim kontrolünde kesildiğini, kesim öncesi ve sonrası kontrollerinin yapıldığına işaret eder. Bu bizim için çok önemli. Deponun soğuk şartlara uygun mu? Deponun durumu uygun mu? Bunların tamamını kontrol ediyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla İstanbul ilinde 365 gün denetimlerinin sürdüğüne değinen Karaca, denetimleri daha da sıkılaştırdıklarını, özellikle kasap şarküterileri ve bakkalların farkındalık denetimlerini yaptıklarını söyledi.

"87 milyon lira para cezası uygulandı"

Karaca, 770 denetimciyle İstanbul'un bütün noktalarında denetimi gerçekleştirdikleri anlatarak, "Bu denetimlerimizde asgari hijyenik şartların sağlanarak tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar zaten İstanbul'da 130 bin 390 gıda işletmesinde yaklaşık 153 bin 500 denetim yaptık. Bunun neticesinde 3 bin 308 işletmeye idari para cezası uygulandı. 31 işletme hakkında ise, kapatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk." diyerek şöyle devam etti:

"Yaklaşık olarak da 87 milyon lira da idari para cezası uygulandı. Denetim yaptığımız yerlerde numune alıyoruz. Bu numuneler de uluslararası akreditasyona sahip bakanlığımızın laboratuvarınca analizden geçiriliyor, bu sonuca göre işlem uygulanıyor. Uygulanan para cezaları 9 bin 211 liradan başlıyor, 6 milyon 600 bine kadar çıkabiliyor. Suçun tekrarı durumunda ticaretten mene kadar da katlanarak gidiyor."

Kasap şarküterinin ardından bir ekmek üretimi yapan fırına giren Karaca ve yanındaki denetimciler, işletmenin üretim yapılan alanın tavanlarında örümceklerin olması, camlarda sineklik olmaması, un çuvallarının yer ile temas etmesi vb. hususlardan ötürü üretiminin eksiklikleri giderilene kadar geçici süre ile durdurulmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)