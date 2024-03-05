İstanbul'da göçmen operasyonu: 545 kaçak göçmen yakalandı Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda 545 düzensiz göçmen yakalanırken, aralarında bulunan ve araması bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

Düzensiz göç ile mücadele kararlılıkla sürüyor.

Ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenler tek tek yakalanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonların adresi İstanbul oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışma başlattı.

24 mobil araçla birlikte uygulama düzenledi

Ekipler, 2 ve 4 Mart tarihlerinde Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde ise cadde, sokak, park ve umuma açık yerlerde olmak üzere çok sayıda sabit ve hareketli noktada 24 mobil araçla birlikte uygulama düzenledi.

545 kaçak göçmen yakalandı

Gerçekleştirilen uygulamalarda 11 bin 647 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilirken 545 düzensiz göçmen yakalandı.

545 düzensiz göçmen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

1 kişi gözaltına alındı

Yakalanan kişiler arasında adli makamlarca aranan 1 yabancı uyruklu şahıs ise gözaltına alındı.

Söz konusu şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Geri gönderme merkezine gönderilecekler

Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)