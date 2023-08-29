İstanbul'da gündüz vakti hayalet ekran hırsızlığı kamerada Kentte park halindeki lüks otomobili gözlerine kestiren hırsızlar, aracın hayalet ekranını çalarak kayıplara karıştı.

AA

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor...

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Gündüz vakti lüks bir araç, şüpheli şahısların radarına girdi.

Hayalet ekranı çaldılar

Otomobili gözlerine kestiren hırsızlar, kapıyı açtıktan sonra araç içerisinde bulunan hayalet ekran diye adlandırılan sistemi sökerek çaldı.

Hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta da yaşandı

Hırsızların kendi otomobillerine binerek kayıplara karıştığı görüldü.

Gündüz vakti olmasına rağmen rahat bir şekilde yapılan hayalet ekran hırsızlığı geçen hafta Arnavutköy, Sultangazi ve Bağcılar ilçesinde de aynı yöntemle yapılmıştı.