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- İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? Valilik duyurdu..
İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? Valilik duyurdu..
- İHA
- 01.05.2021 - 09:45
Türkiye'de ve dünyada milyonlarca çalışan, ikinci kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü pandemi koşullarında kutlayacak.
Tam kapanma ile birlikte 1 Mayıs kutlamaları yasaklanırken, İstanbul Valiliği tarafından kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.
Trafiğe çıkan vatandaşlar, kapalı yolları ve alternatif güzergahları araştırıyor. Peki 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte valilikten açıklama..
İSTANBUL HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 1 MAYIS?
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada,
"İlimizde, 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır " denilerek "Beyoğlu Mete Caddesi, Sıra Selviler Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi" trafiğe kapatıldı.
Alternatif güzergahlar olarak "Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi" olarak belirlendi.