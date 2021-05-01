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    İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

    İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. Peki 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar..
    • İHA
    • 01.05.2021 - 09:45
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    İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

    Türkiye'de ve dünyada milyonlarca çalışan, ikinci kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü pandemi koşullarında kutlayacak.

    Tam kapanma ile birlikte 1 Mayıs kutlamaları yasaklanırken, İstanbul Valiliği tarafından  kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

    Trafiğe çıkan vatandaşlar, kapalı yolları ve alternatif güzergahları araştırıyor. Peki 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte valilikten açıklama..

    İSTANBUL HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 1 MAYIS?

    İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada,

    "İlimizde, 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır " denilerek "Beyoğlu Mete Caddesi, Sıra Selviler Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi" trafiğe kapatıldı.

    Alternatif güzergahlar olarak "Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi" olarak belirlendi.

    İstanbul da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs ta hangi yollar açık? Valilik duyurdu.. #1

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