İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? Valilik duyurdu..

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. Peki 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? İşte alternatif yollar..

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca çalışan, ikinci kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü pandemi koşullarında kutlayacak.

Tam kapanma ile birlikte 1 Mayıs kutlamaları yasaklanırken, İstanbul Valiliği tarafından kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

Trafiğe çıkan vatandaşlar, kapalı yolları ve alternatif güzergahları araştırıyor. Peki 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte valilikten açıklama..

İSTANBUL HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 1 MAYIS?

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada,

"İlimizde, 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır " denilerek "Beyoğlu Mete Caddesi, Sıra Selviler Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi" trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar olarak "Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi" olarak belirlendi.