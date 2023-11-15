İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor Şişli Feriköy'de yalnızca 15 metrekarelik adeta harabeyi andıran bir ev kiralık olarak ilana koyuldu. Ev için 4 bin TL kira istenirken, daireyi görenler şaştı kaldı.

ensonhaber.com

İstanbul'da görenleri hayrete düşüren kiralık bir ev ilanı gündem oldu.

Ev adı altında adeta bir harabeyi andıran yere aylık kira bedeli olarak 4 bin TL istendi.

Şişli Feriköy'deki evde bir oda, bir banyo ve az bir şey mutfak olduğunu gösteren emlakçı, mutfakta sadece musluk olduğunu belirtti.

Ev değil adeta harabe

Kullanım alanı 15 metrekare olan ve görüntüsü evden çok harabeyi andıran yerde mutfak, salon ve banyo aynı alanda bulunuyor.

Öte yandan sosyal medyada evi gören vatandaşlar ilana tepki gösterdi.

Bakmaya gelenler oluyor

'Böyle bir yerde oturulmaz' ya da 'Kirası nasıl 4 bin TL olur?' yorumları yapıldı.

Son olarak evle ilgilenen emlakçı kendisinin de yaşanan durum karşısında şaşkın olduğunu, ancak evi görmek için gelip bakanların bulunduğunu da söyledi.