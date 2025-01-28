İstanbul'da hava kirliliğinde son durum: 5 ilçe alarm veriyor

AA

Megakent İstanbul'da birkaç gündür sisli ve puslu hava etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da birkaç gündür görülen sisli ve puslu havanın devam edeceği aktarıldı.

Hal böyle olunca bu durumun nedeni merak edildi.

Konuyla ilgili görüş bildiren uzmanlar, Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin kentteki hava kalitesini düşürdüğünü belirtiyor.

İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERİYOR

Yine uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliğinin had safhaya yükselmesini bekliyor.

Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane geliyor.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, "Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor." diye konuştu.

Özdemir, bu durumun deniz ile göl kenarlarında, ormanlık alanlarda buharlaşmaya neden olduğunu kaydederek, "Bundan dolayı çukur yerlerde, dere kenarları, nehir kenarları, göl kenarları veya denizin bulunduğu kısımlarda sis ve pus olayını daha fazla görüyoruz. Mevsim kış, bundan dolayı da çok dikkatli olmamız lazım. Yüksek basıncın olduğu zamanlarda buzlanma ve sis olayı çok görebilecektir." dedi.

"SABAH ERKEN SAATLERDE VE GÜNEŞİN BATIMINDAN İTİBAREN HAVA KİRLİLİĞİ HAD SAFHAYI BULACAK"

İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir."

"GÖZTEPE, KADIKÖY, KARTAL VE MECİDİYEKÖY'DE HAVA KİRLİLİĞİ ÇOK YÜKSEK"

Güven Özdemir, 7 tepe üzerine kurulu olan İstanbul'un düz bir zeminde olmadığını kaydetti.

Sanayinin ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde hava kirliliğinin etkili olacağını vurgulayan Özdemir, "İstanbul'da Göztepe, Uzunçayır, Fikirtepe'nin E-5'e bakan kısımları ile Kartal, Mecidiyeköy bu kısımlarda hava kirliliği had safhada." şeklinde konuştu.