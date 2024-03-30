İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi gerçekleştirildi Yarın gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında helikopter destekli düzenlenen 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.

DHA

Yerel seçime saatler kaldı...

Yarın gerçekleştirilecek olan seçim için hazırlıklar hız kesmeden sürdürülüyor.

Huzur denetimi yapıldı

Bu kapsamda Mahalli İdareler Seçimleri öncesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.

Kadıköy ve Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Kontroller yapıldı

Denetimler kapsamında, durdurulan araçlar tek tek arandı. Sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldıktan sonra asayiş ekipleri sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)