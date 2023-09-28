İstanbul'da her yağış sonrası aynı manzara! Trafik kilitlendi.. Megakent'te bir yanda yağmur bir yanda trafik çilesi başladı. Durma noktasına gelen trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre yüzde 80 olarak ölçüldü.

ensonhaber.com Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi... Aşırı sıcaklıkların yerini serin havalar aldı. Eylül ayının son günlerinde birçok bölge için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Megakent sele teslim oldu Ardından bugün İstanbul'da yağış başladı. Zaman zaman çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Bunun üzerine her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar kaçınılmaz oldu. Megakent'in birçok ilçesi sele teslim oldu. Trafik kilitlendi Cadde ve sokakların göle dönmesiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İş çıkış saatine doğru yollarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Yoğunluk yüzde 80 Zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu saat 17.20 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü. Yağışların yarın sabaha kadar süreceği belirtildi. Gözden Kaçmasın Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış başladı! Başakşehir ve Küçükçekmece göle döndü... Haberin Detayları