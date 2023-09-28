Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış başladı! Büyükçekmece'de yollar göle döndü...
İHA

Türkiye, kavurucu geçen yaz sezonunun ardından kışa doğru ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul gibi birçok şehri sağanak konusunda uyardı.

Megakent'te beklenen yağış etki göstermeye başladı.

Şiddetli sağanak başladı, yolları su bastı

Büyükçekmece'de Muratceşme, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri'nde sağanak yağış ile birlikte yollar göle döndü.

Suyu tahliye etmeye çalıştılar

Bazı kavşaklarda araçlar geçmekte zorlanırken, bölgedeki esnaf dükkanına yağmur suları girmemesi için seferber oldu.

Bazı esnafların yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Büyükçekmece'de şiddetli yağış sele döndü
Büyükçekmece'de şiddetli yağış sele döndü

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)