Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağış başladı! Büyükçekmece'de yollar göle döndü... Büyükçekmece'de etki gösteren şiddetli sağanak, bir süre sonra su baskınlarına neden oldu. Caddeler göle dönerken, dükkanı su basan esnaf tahliye çalışmalarına başladı.

İHA Türkiye, kavurucu geçen yaz sezonunun ardından kışa doğru ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul gibi birçok şehri sağanak konusunda uyardı. Megakent'te beklenen yağış etki göstermeye başladı. Şiddetli sağanak başladı, yolları su bastı Büyükçekmece'de Muratceşme, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri'nde sağanak yağış ile birlikte yollar göle döndü. Suyu tahliye etmeye çalıştılar Bazı kavşaklarda araçlar geçmekte zorlanırken, bölgedeki esnaf dükkanına yağmur suları girmemesi için seferber oldu. Bazı esnafların yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştığı görüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)