İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD açıklama yaptı

İstanbul bir kez daha sallandı...

Türkiye deprem gerçeği ile yüzleşmeye devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde, AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bu kez, İstanbul'da hissedilen bir deprem yaşandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Sarsıntıyı şiddetli bir şekilde hissedenler hızla binaları terk etti.

Vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamayı beklerken AFAD, geçtiğimiz dakikalarda depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Beklenen açıklama AFAD'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Saat 14.55'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.71 km olarak ölçüldü.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den de bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

ŞEHİR GENELİNDE İNCELEMELERE BAŞLANDI

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.



Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.

ALİ YERLİKAYA: "AFAD VE İLGİLİ KURUMLARIMIZIN TÜM EKİPLERİ SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şöyle dedi: