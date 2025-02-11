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Haber Merkezi

Organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Güvenlik güçleri, bu kapsamda operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, bu doğrultuda gerçekleştirilen "HÜCRE-10" operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi.

Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.