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İstanbul'da iftar sırasında çıkan kavgaya biber gazlı müdahale

İstanbul'da iftar sırasında çıkan kavgaya biber gazlı müdahale Mecidiyeköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iftar otobüsünden verilen kumanya için gelen 2 kişi, araya girmek isteyince sivil zabıta ekibiyle kavga etti. Zabıta ekibi, 2 şahsa önce tekme ve yumrukla saldırıp ardından da biber gazıyla müdahale etti.