DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mecidiyeköy'de kurulan iftar otobüsü önünde sıra oluştu.
2 kişi sıra beklemeden öne geçmek isteyince tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüsün yanında bulunan zabıta ekipleri 2 kişiye müdahale etti.
Müdahale sırasında arbede çıkınca, görevliler önce tekme ve yumrukla saldırıp, ardından biber gazı da kullandı.
İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST KALDIRLAR
Kavgaya karışanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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