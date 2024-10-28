İstanbul'da iki yaka arasındaki sis bulutu kartpostallık görüntü oluşturdu

İHA

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Anadolu ve Avrupa Yakası arasında daha fazla etkisini gösteren yoğun sis, ormanlık alanı da kapladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de kısmen gözden kaybolmasına neden olan sis bulutları, ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Havadan çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının da ortaya çıkardığı eşsiz manzara, drone kamerasına yansıdı.