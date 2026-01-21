Abone ol: Google News

İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı

Kentte akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaşırken oluşan uzun araç kuyrukları ile vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 20:19
  • İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
  • D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
  • Vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk çekti.

Megakent'in kronik problemi...

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı.

YÜZDE 83'E KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

İşlerinden dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

