İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı

- İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
- D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
- Vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk çekti.
Megakent'in kronik problemi...
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı.
YÜZDE 83'E KADAR ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
İşlerinden dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.