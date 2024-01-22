İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: 9 organizatör yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kalkan-10 operasyonunda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 6'sının da tutuklandığını açıkladı.

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Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde denetimler gerçekeştiriliyor.

Son olarak operasyonun adresi İstanbul oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Organizatörlerden 6'sı tutuklandı"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” Operasyonunda 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı.



Organizatörlerden;

6’sı tutuklandı,

3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"5 araca el konuldu"

Aziz milletimizim bilmesini İsterim ki;



İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.



Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan Operasyonlar sonucu;



Suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu.

"Mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir"