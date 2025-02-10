İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

AA

İstanbul'da kar alarmı var...

Tüm resmi kanallardan akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı için uyarılar yapılıyor.

Bu kapsamda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda önlemler alınıyor.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK

Buna göre uçuşlarda azaltma kararı alındı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.