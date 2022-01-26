İstanbul'da kar çilesi: Otobüsleri yolcular itti

İstanbul kar felaketiyle karşı karşıyayken Ekrem İmamoğlu'nun balık keyfi yapması, tartışmaların fitilini ateşledi. Fazıl Say gibi bazı isimler, İmamoğlu'na şirinlik yapmaya devam ediyor.

İstanbul ağır bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen alınmayan tedbirler, tuzlanmayan yollar büyük bir krizin yaşanmasına neden oldu.

İstanbul'un birçok noktasında insanlar trafikte mahsur kaldı.

İSTANBUL KAR ALTINDA, BAŞKAN BALIK KEYFİNDE

Tuzlanmayan ve kürenmeyen yollar nedeniyle vatandaşlar yollarda beklerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisi ile Sarıyer'de lüks bir mekanda balık yiyordu.

GİZLİ GÖRÜŞME BASINA SIZDI

İmamoğlu'nun gizli olması planlanan görüşmesinden fotoğraflar basına yansıyınca, İBB'ye yakın isimler fotoğrafların eski olduğunu yazdı.

FAZIL SAY DALGA KONUSU OLDU

Fotoğrafların eski olduğu söylenerek Ekrem İmamoğlu koruma kalkanı içine alınmaya çalışıldı.

Fazıl Say da bu kervana katıldı ve İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşarak; "Belediye başkanımız @ekrem_imamoglu nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!" ifadelerini kullandı.

TEYİT EDİLDİ, TWEET'LER SİLİNDİ

Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olduğunun teyit edilmesi üzerine birçok CHP'li isim, attığı tweet'i silmek zorunda kaldı.

"ÖNEMLİ OLAN GAYRET"

Durumu dalga geçerek karşılayan Fazıl Say'ın ne diyeceği ise merak konusuydu.

Piyanist Fazıl Say, özür dilemek yerine Ekrem İmamoğlu'nu övmeye devam etti.

Say, şunları söyledi:

"NewYork’a yeni taşınmıştım. 1996 kışı. O günler, orada olanlar hatırlayacaktır o kışı. 2-3 gün kesintisiz kar yağmış, ardından dondurucu soğuklar başlamıştı.Haftalarca hayat durmuş, yolların hepsinin açılması günlerce sürmüştü.Bu NewYork’da da böyle. Doğrusu; Önemli olan 'gayret'"





1 SAAT YEMEK MOLASI

İçkili mekanda balık keyfi yapan Ekrem İmamoğlu, tartışmaların gündemde iyice yer tutması üzerine eleştirilere yanıt verdi.

19 saat çalıştığını ifade eden İmamoğlu, 1 saat yemek molası verdiğini söyledi.

45 GÜNDE 2. GÖRÜŞME

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, 45 gün önce İngiliz Büyükelçi ile bir görüşme daha gerçekleştirmişti.