İstanbul'da kar etkisini artıracak

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle İstanbul'da başlayan kar yağışı, akşam 18.00 itibarıyla kuvvetlenecek.

Türkiye'de soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor...

Birçok ilde etkili olan kar, dün akşam saatlerinde kara hasret kalan İstanbul'da da etkili oldu.

Kentin hemen hemen her bölgesinde yoğun yağış görüldü.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel bilgilerine göre; kentteki yağışın akşam 18.00 sıralarından itibaren artması ve zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde yağması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON GÖRÜLEBİLİR

Ayrıca İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile Boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının, 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ULAŞIM UYARISI: TEDBİRLİ OLUNMALI

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve Boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNLÜK VE 5 GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri ise şu şekilde;

MARMARA

BURSA, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte kuzey ve batısı ile Boğaz çevresinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

KOCAELİ, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

A.KARAHİSAR, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı.

DENİZLİ, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi kar yağışlı.

İZMİR, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

AKDENİZ

ADANA, 9°C

Çok bulutlu.

ANTALYA, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kentin kıyı kesimleri gündüz saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerleri kar, doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı.

HATAY, 6°C

Çok bulutlu, ve sağanak yağışlı, kuzey ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ISPARTA, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.

İÇ ANADOLU

ANKARA, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı.

NEVŞEHİR, -9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

KAYSERİ, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

KONYA, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinden sonra yoğun kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

BOLU, -4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı.

KASTAMONU, -4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri periyot boyunca, iç kesimleri öğleye kadar kar yağışlı.

SİNOP, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

ZONGULDAK, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

BAYBURT, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

SAMSUN, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı.

TOKAT, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

TRABZON, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı.

DOĞU ANADOLU

BİNGÖL, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yoğun kar şeklinde.

ERZURUM, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

MALATYA, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yoğun kar şeklinde.

VAN, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde.

GAZİANTEP, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

MARDİN, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

SİİRT, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.