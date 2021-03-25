İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem aldı.

TRAFİK FELÇ

Kar yağışı Kağıthane ve Eyüpsultan civarında da yoğunluğunu artırdı.

Kar nedeniyle birçok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesi de beyaza bürünen noktalar arasında yer aldı.