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AA & Ensonhaber

İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor..

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar, zamanla Avrupa Yakası’nın kuzey ilçelerinden merkeze doğru yayıldı.

Günler öncesinden kar yağışı ile ilgili tüm kurumlardan yapılan uyarılar yine sonuç vermedi.

Kar yağışına sürücüler ve yerel yönetimler hazırlıksız yakalanınca trafikte zor anlar yaşadı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Karın etkisini artırmasıyla trafik felç oldu..

Kentteki trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla yüzde 90’ın üzerine çıkarken, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçlarını bırakarak toplu ulaşıma yöneldi..

Kar yağışı toplu taşımayı da olumsuz etkiledi..

METRO İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul'un birçok noktasında metro istasyonlarında yoğunluk yaşanırken özellikle Avrupa yakasında Mecidiyeköy'de durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.