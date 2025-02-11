İstanbul'da kar çilesi...
Megakentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle adeta hayat durdu.
PEŞ PEŞE KAZALAR YAŞANDI
Kentte etkili olan kar yağışı, yolları buz pistine çevirirken, belediyenin yetersiz önlemleri nedeniyle kazalar peş peşe geldi.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI
Gece saatlerinde yapılmayan tuzlama çalışmaları yüzünden birçok araç kayarak birbirine çarptı, sürücüler zor anlar yaşadı.
İBB'DEN BEKLENEN DESTEK GELMEDİ
İstanbul karla mücadele ederken İBB'den beklenen destek gelmedi.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Vatandaşlar, yaşanan kazaların ardından İBB yönetimine isyan ettiler.
"TUZLAMA YAPILMADI, YOLLR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ"
Kazaları kaydeden bir kadın, "Bu belediye utanç duymalı! Tuzlama yapılmadı, yollar buz pistine döndü. İnsanlar araçlarında mahsur kaldı, birkaç kişi de yaralandı. Nerede bu belediye?" diyerek tepkisini dile getirdi.
GÜNDEM OLDU
Ekrem İmamoğlu’nun her doğal afette ortadan kaybolması ise bir kez daha gündem oldu.
Daha önce İstanbul kara teslim olduğunda kayak tatiline giden İmamoğlu’nun, bu sefer nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor.
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