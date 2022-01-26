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    İstanbul'da kar yüzünden terk edilen araçlar alınmayı bekliyor

    Kar yağışı sebebiyle yol kenarlarına bırakılan çok sayıda araç sahiplerini bekliyor.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 08:57
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    İstanbul'da kar yüzünden terk edilen araçlar alınmayı bekliyor

    İstanbul'da iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti.

    Karayolları ekipleri seferber olurken, çalışmalar üzerine kapalı olan yollar açıldı.

    ARAÇLAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

    TEM otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve tır gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.

    Bölgede polis ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği, belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.

    İstanbul da kar yüzünden terk edilen araçlar alınmayı bekliyor #1

    İstanbul da kar yüzünden terk edilen araçlar alınmayı bekliyor #2

    İstanbul da kar yüzünden terk edilen araçlar alınmayı bekliyor #3

    İstanbul da kar yüzünden terk edilen araçlar alınmayı bekliyor #4


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