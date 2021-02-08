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    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik

    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 08:44
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    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik

    Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı.

    Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik VİDEO

    YÜZDE 58'İ GÖRDÜ

    Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu’ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.10’da itibariyle yüzde 58’i gördü.

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik #1

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik #2

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik #3

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